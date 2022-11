LFOUNDRY, MARSILIO: “AZIENDA MANTIENE IMPEGNI, VERSO NUOVI INVESTIMENTI E CRESCITA OCCUPAZIONE”

L’AQUILA – “Ho riscontrato con piacere che gli impegni che LFoundry aveva assunto in occasione della mia visita in azienda, nel mese di gennaio dello scorso anno in concomitanza con delle proteste sindacali, sono stati mantenuti. A ciò oggi si aggiunge anche la notizia che si vuole investire e incrementare l’occupazione sul territorio con tutti i benefici che ne deriveranno per l’economia regionale”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha ricevuto oggi pomeriggio, a L’Aquila, una delegazione della LFoundry, composta da Stefano Piccone, direttore amministrativo, finanziario e legale, Alessandro Albertini, direttore delle risorse umane, e Sergio D’Alberto, responsabile delle relazioni istituzionali e dei progetti finanziari.

Il management di LFoundry ha illustrato al presidente Marsilio strategie e obiettivi che delineano un incremento degli investimenti dell’azienda di Avezzano sul territorio.

Un impegno che vedrà nel breve periodo l’afflusso nell’azienda di 60 milioni di euro per la sua implementazione, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e ulteriori ricadute occupazionali per quanto riguarda gli alti profili. Obiettivo dell’azienda, infatti, è quello di individuare, attraverso le università, ingegneri e ricercatori da inserire nel sistema progettuale e produttivo di LFoundry.

“Al management ho ribadito che saremo al loro fianco per seguire e aiutare questa crescita, anche attraverso le opportunità che potranno derivare dalla Zona economica speciale. Saremo inoltre pronti a supportarla, laddove ne emergesse la necessità, con i vertici di Governo”, ha concluso Marsilio.