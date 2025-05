LFOUNDRY: SI, “BASTA CON CONTESTAZIONI, RISPETTARE DIRITTI DEI LAVORATORI”

AVEZZANO – “Forte preoccupazione e piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento LFoundry di Avezzano, oggetto di nuove contestazioni aziendali in merito ai tempi delle pause. In un contesto lavorativo che impone condizioni estremamente gravose – con l’obbligo di lavorare in scafandro, l’esecuzione di procedure di decontaminazione complesse e lunghi percorsi per accedere ai servizi igienici o alla mensa – troviamo inaccettabile che l’azienda utilizzi strumenti disciplinari o di pressione per colpire chi semplicemente rivendica il diritto a una pausa dignitosa”.

Lo scrivono in una nota Fabrizio Giustizieri, segretario provinciale Sinistra Italiana – Federazione della Provincia dell’Aquila, e Rosalia Tangredi, portavoce Sinistra Italiana Area Marsica, che aggiungono: “Non ci si può nascondere dietro a una tabella oraria rigida per negare il diritto umano al riposo, al benessere e alla salute. La parità formale non può trasformarsi in diseguaglianza sostanziale: colpire indiscriminatamente chi, come molte lavoratrici, ha esigenze fisiologiche diverse, è un atto grave, discriminatorio e indegno di un’azienda che si dichiara moderna e attenta ai propri dipendenti”.

“Nei giorni in cui il Governo Meloni racconta di numeri e scenari scollegati dalla realtà, alla LFoundry si lavora in condizioni che ricordano un altro secolo: riduzioni salariali, precarizzazione diffusa, assenza di prospettive strategiche: siamo convinti che il lavoro debba tornare ad essere uno spazio di dignità e giustizia”.

“Sinistra Italiana sarà al fianco delle maestranze della LFoundry in tutte le sedi, per difenderne i diritti ed impedire qualsiasi deriva autoritaria”, concludono.