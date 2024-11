LFOUNDRY: “SOSPENDERE PIANO LICENZIAMENTI”, MA AZIENDA NON ARRETRA. RESTA STATO DI AGITAZIONE

AVEZZANO – “Sospendere i provvedimenti illustrati dalla direzione aziendale il 29 ottobre, a partire dal licenziamento dei 134 somministrati, dei demansionamenti e della modifica delle buste paga dei diretti”.

È la richiesta arrivata oggi in Regione dalle organizzazioni sindacali nel corso del vertice che si è tenuto alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca.

L’azienda, per il momento, non arretra, ma ha deciso di accordare un nuovo incontro con la delegazione sindacale per il prossimo 25 novembre. Il vertice regionale è stato quindi aggiornato al 3 dicembre.

“Resta inteso il permanere dello stato di agitazione”- annunciano le organizzazioni sindacali.

Nelle scorse settimane gli operai della fabbrica marsicana avevano incrociato le braccia per nove giorni di fila.