L’HARD ROCK CONQUISTA CASTEL DI SANGRO, HEROES AND MONSTERS FANNO IMPAZZIRE PIAZZA DEL PLEBISCITO

CASTEL DI SANGRO – In una gremita Piazza del Plebiscito, nella Castel di Sangro (L’Aquila) invasa in questi giorni per il ritiro precampionato dei campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte, la serata di sabato 9 agosto si è trasformata in una travolgente celebrazione dell’hard rock.

Sul palco, il trio internazionale Heroes and Monsters, formazione che unisce tre musicisti di livello mondiale: Todd Kerns (basso e voce, già con Slash e Myles Kennedy), Stef Burns (chitarra, storico collaboratore di Vasco Rossi e di giganti come Alice Cooper e Huey Lewis & The News) e Will Hunt (batteria, membro degli Evanescence).

Per quasi due ore il pubblico ha vissuto un vortice di energia pura: riff granitici, ritmiche serrate, assoli vertiginosi. La potenza sonora del trio è stata sostenuta da una precisione tecnica impressionante, capace di unire l’impatto fisico dell’hard rock alla raffinatezza di musicisti esperti di palchi internazionali.

Il concerto ha alternato brani originali del loro album d’esordio Heroes and Monsters a cover che hanno scatenato l’entusiasmo della piazza, pescando nel repertorio di mostri sacri come Guns N’ Roses, Mötley Crüe e Alice Cooper. Momento di altissimo livello emotivo la dedica all’immenso Ozzy Osbourne, interpretata con enorme passione, potenza e un tocco personale che ha reso omaggio al Principe delle Tenebre.

Il pubblico, composto sia da appassionati di hard rock e non solo sia da curiosi attratti dall’evento, ha risposto con cori, applausi e mani al cielo, trasformando la piazza in un’arena all’aperto. L’atmosfera, complice il contesto di festa per la presenza del Napoli in città, ha reso l’appuntamento un piccolo grande evento musicale estivo.

Gli Heroes and Monsters hanno dunque confermato sul palco la loro reputazione: un power trio capace di unire potenza, tecnica e passione in un’unica scarica elettrica. (r.s.)