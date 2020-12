LIBERATI I PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO, NATALE A CASA, DOPO 108 GIORNI TRATTENUTI IN LIBIA

ROMA – E’ il giorno della liberazione per i 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 108 giorni erano trattenuti in Libia, sotto la sorveglianza dei militari del generale Khalifa Haftar.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato a Bengasi insieme con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per riportarli in patria. Il Quirinale ha fatto sapere che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato informato da Conte e ha appreso con “grande soddisfazione” la notizia. Il capo dello Stato ha rivolto il suo apprezzamento agli apparati dello Stato che hanno lavorato per la positiva conclusione della vicenda.

“Buon rientro a casa”, ha scritto il premier Conte su Facebook, dove ha postato una foto dei pescatori italiani liberati. Sempre su Facebook, il ministro Di Maio ha scritto: “Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa.Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo.Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l’Italia”.

C’e’ molta gioia tra i familiari radunatisi davanti al municipio mazarese con il sindaco Salvatore Quinci.

“Finalmente, aspettavamo questo regalo di Natale”, hanno alcuni di loro. “E’ un grande giorno per noi tutti”, ha aggiunto il sindaco, che ha raccontato all’AGI: “Da Bengasi arrivano notizie di attività frenetiche da parte dei nostri pescatori che non si trovano più in stato di fermo. Notizie bellissime che ci tengono in un’attesa carica di trepidazione, questa comunità è sfinita. Ho sempre detto che questa vicenda sarebbe finita con una telefonata all’improvviso, ed è arrivata. E oggi speriamo che i nostri uomini tornino a bordo dei pescherecci che sono la loro casa per la maggior parte dei giorni dell’anno. Saremo qui tutti ad accoglierli”.

