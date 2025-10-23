“LIBERO”: MARSILIO A EVENTO PER I 25 ANNI DEL QUOTIDIANO, “IMPORTANTE RUOLO PLURALISMO INFORMAZIONE”

23 Ottobre 2025 16:17

Italia - Cronaca

ROMA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI ha partecipato nella tarda mattinata a Roma all’evento organizzato per celebrare i 25 anni del quotidiano “Libero”.





In questa occasione, si legge in una nota, “Marsilio ha portato personalmente i suoi auguri al direttore Mario Sechi, sottolineando l’importanza del pluralismo dell’informazione e il ruolo svolto da Libero nel panorama giornalistico nazionale”.

