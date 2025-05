LIBERTA’ DI STAMPA: SI L’AQUILA, “BASTA CON UFFICI STAMPA TRASFORMATI IN CENTRALI DI PROPAGANDA”

L’AQUILA – “In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, Sinistra Italiana richiama con forza l’attenzione su una pratica ormai diffusa in molti enti locali: la costituzione di uffici stampa in cui prolifera personale con incarichi fiduciari, che finiscono per trasformarsi in vere e proprie centrali di propaganda personale più orientate a promuovere la figura del sindaco, dell’assessore o del presidente di turno che a garantire il diritto all’informazione dei cittadini”.

Lo scrivono, in una nota, Fabrizio Giustizieri, segretario Sinistra Italiana – Federazione Provinciale dell’Aquila, e Rosalia Tangredi, portavoce Sinistra Italiana Area Marsica.

“Lungi dall’essere strumenti di trasparenza, questi uffici – troppo spesso mastodontici – si prestano a un uso distorto delle risorse pubbliche – osservano – La comunicazione istituzionale non può essere una vetrina personale, né tantomeno un megafono elettorale permanente, e ancor meno uno strumento per costruire l’immagine social del politico-influencer di turno”.

“Proponiamo che gli uffici stampa degli enti pubblici siano composti esclusivamente da dipendenti selezionati attraverso regolari procedure concorsuali, in numero proporzionato alle reali esigenze dell’ente, e che operino nel pieno rispetto del linguaggio istituzionale e del principio di imparzialità amministrativa. Va ristabilita con chiarezza la distinzione tra il ruolo funzionale del rappresentante istituzionale e quello dell’esponente politico, che non può e non deve farsi finanziare la promozione personale con i soldi della collettività”.

“Al contempo – aggiungono -, non possiamo tacere sulle crescenti minacce alla libertà di stampa, in particolare nei confronti del giornalismo d’inchiesta, sempre più spesso ostacolato attraverso pratiche intimidatorie come le cosiddette SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation – cause strategiche contro la partecipazione pubblica). Denunciamo l’uso strumentale di azioni legali per mettere a tacere giornalisti scomodi, cittadini attivi e whistleblower. In questo senso, sosteniamo con convinzione la direttiva anti-SLAPP approvata dal Parlamento europeo, che punta a proteggere chi esercita il diritto di cronaca e denuncia pubblica”.

“In un’epoca in cui la verità è costantemente minacciata dalla propaganda, dalla disinformazione e da un uso distorto degli strumenti di comunicazione pubblica, il ruolo della stampa libera e indipendente è più che mai fondamentale. E con esso, il dovere delle istituzioni di garantire trasparenza, correttezza e sobrietà nell’informazione pubblica. La libertà di stampa non si celebra solo il 3 maggio: si difende ogni giorno”, concludono.