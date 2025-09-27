“LIBERTA'”: FORZA ITALIA L’AQUILA ALLA TRE GIORNI NAZIONALE A TELESE TERME

L’AQUILA – Forza Italia L’Aquila è presente a Telese Terme (Benevento) per la manifestazione nazionale “Libertà”, evento che intreccia dibattiti politici, confronti con il mondo produttivo, momenti culturali e spettacoli, trasformando la tre giorni in un vero laboratorio di idee e proposte.

La delegazione aquilana è guidata dal coordinatore comunale Stefano Cappetti e accompagnata dall’assessore regionale Roberto Santangelo, dal coordinatore regionale di FI Nazario Pagano, dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dalla consigliera Antonietta La Porta.

“Giustizia e sicurezza, riforme, innovazione e ricerca, sviluppo economico, energia e cultura i temi al centro della tre giorni con tanti ospiti sul palco”, si legge in una nota.

Tra coloro che hanno animato la manifestazione i parlamentari europei come Fulvio Martuscello ed esponenti del Partito Popolare europeo come il segretario generale Dolors Montserrat, l’onorevole Maurizio Gasparri, e molti ministri, tra cui Marina Calderone, Maria Elisabetta Casellati, Anna Maria Bernini e il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che chiuderà la manifestazione.