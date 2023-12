LIBRI E TURISMO: PARCO NAZIONALE MAIELLA NUOVO PARTNER UFFICIALE PROGETTO ‘COMETE-SCIE D’ABRUZZO’

PESCARA – Non solo Borghi Autentici, i Parchi Letterari e I Borghi più belli d’Abruzzo e Molise: da oggi anche il Parco Nazionale della Maiella, grazie all’impegno del presidente Lucio Zazzara, diventa partner ufficiale del progetto che sta appassionando l’Abruzzo e non solo: “Comete – Scie d’Abruzzo” del Direttore di collana, lo scrittore abruzzese Peppe Millanta e dell’editore Mario Ianieri.

Nata come una collana di dodici volumi – si legge in un comunicato – il progetto guarda oltre e punta a trentasei volumi divisi per colore e dunque categoria: dodici volumi blu dedicati alla narrativa di viaggio, dodici fucsia dedicati all’Abruzzo immateriale e dodici gialli dedicati al turismo letterario.

Tanti sono i lettori che si lasciano affascinare dalla vera mission del progetto avviato ad aprile 2023 e che dunque si mettono in cammino per ripercorrere gli stessi itinerari di tanti volti noti della storia, oggi, con gli occhi meravigliati del passato e come sottolinea l’intero staff del progetto: “Comete ha ancora tanto da raccontare, siamo solo all’inizio di un lungo viaggio fatto di emozioni e di conoscenza che riempirà i bagagli dei lettori stessi”, conclude la nota.

Per info la pagina social è @cometesciedabruzzo, mail [email protected]