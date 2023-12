LIBRI: ESCE “BUTTERFLY29”, L’ATTORE E REGISTA ABRUZZESE VALLONE ALLA SUA PRIMA PROVA DA SCRITTORE

PESCARA – Arriva nelle librerie italiane “Butterfly29”, il primo libro dell’attore e regista abruzzese Milo Vallone, che arricchisce il suo già lungo e nutrito curriculum con l’appellativo di scrittore.

È uscito infatti in questi giorni di clima pre-natalizio, per la Masciulli Edizioni, il suo primo libro tratto dalla docufiction “Butterfly29” – si legge in una nota – scritto e ideato durante la pandemia del 2020 nella sua stessa abitazione.

L’introduzione di questo nuovo lavoro, reca la firma del giornalista abruzzese Luca Pompei, autore, a sua volta noto in casa Masciulli Edizioni.

Protagonista Alan Caravaggio, un padre agli arresti domiciliari, isolato dal mondo intero a causa di un virus informatico responsabile di una netpandemic, una pandemia digitale che cancella ogni forma di tecnologia; 32 telecamere lo controllano nella sua abitazione, dove è recluso per aver ucciso la moglie, durante un lockdown causato dal Covid-19.

Il docubook è stato presentato un anteprima venerdì 22 dicembre in occasione della quarta edizione di “Amami Teatro”, presso il Foyer Storico del Teatro “Marrucino” di Chieti, con un recital di presentazione di e con Milo Vallone.

L’evento è stato moderato all’editore Alessio Masciulli.

Mercoledì 27 dicembre alle ore 19, invece, presentazione a Pescara, per la seconda edizione di “Un Natale da mare”. L’appuntamento è in Via Raffaele Paolucci (Pescara FLag Costa). Seguirà la presentazione ufficiale nei primi giorni del 2024 che farà da apripista ad un piccolo tour di eventi in giro per l’Abruzzo e non solo.

Per ordinare il libro, il sito è www.masciulliedizioni.com

Pagine social alla voce @masciulliedizioni