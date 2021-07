LIBRI NELL’ENTROTERRA: SAN BENEDETTO IN PERILLIS PICCOLA CAPITALE DELLA CULTURA

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – Tutto pronto nel borgo di San Benedetto in Perillis (AQ) per il primo fine settimana del book festival Libri nell’Entroterra edizione 2021, organizzato da Paolo Fiorucci (Il Libraio di Notte) con il patrocinio del Comune di San Benedetto in Perillis e il supporto dell’associazione culturale Perill’Arte.

La prima ospite, venerdì 23 luglio alle h 18.30, sarà la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, autrice tra gli altri di “L’Arminuta” (Premio Campiello e Premio Napoli nel 2017) e di “Borgo Sud” (entrato nella cinquina del Premio Strega 2021), libri legati in modo indissolubile al territorio abruzzese.

A seguire, sabato 24 luglio alle h 18.00, sarà la volta di Karicola e Tauro, fumettisti abruzzesi autori di “Guni” e “Claire e Malù” (Tunué), che terranno un laboratorio artistico di fumetti per i più piccoli.

Mentre, domenica 25 luglio alle h 18.30, la scena sarà tutta per la nuova casa editrice marsicana Radici Edizioni di Gianluca Salustri che lancerà il suo primo volume, “La Martavella”, con i testi dello storico antropologo abruzzese Antonio Di Nino e le illustrazioni di Michela Di Lanzo, artista di Bucchianico che proprio nella tradizione trova fonte di ispirazione per le sue opere innovative.

Michela Di Lanzo, inoltre, ha iniziato la realizzazione di un murale in via Roma, il cui tema coniuga il mondo letterario a quello naturale, che sarà concluso già nei prossimi giorni diventando così un punto fotografico dove scattare una foto ricordo del festival e del borgo.

Tutti gli eventi sono gratuiti e sono svolti rispettando le normative anti-Covid vigenti.

Ecco il programma degli eventi nel primo weekend di Libri dell’Entroterra:

23/07 h 18,30: Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud, Einaudi – modera da Liana Moca.

24/07 h 18.00: Karicola e Tauro. Laboratorio di fumetti per l’infanzia.

25/07 h 18.30: Gianluca Salustri e Michela Di Lanzo, La Martavella, Radici Edizioni.