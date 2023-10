LIBRI POESIA, PRESENTATA ALL’AQUILA SILLOGE DI ANDREA DE RISIO SULL’AMORE

L’AQUILA – “Un piccolo, ardito canzoniere d’amore ispirato dalla paura della perdita dell’amata e dalla felicità d’ogni attimo condiviso che rende preziosa e degna d’essere vissuta l’esistenza, ma costituisce anche un inno alla consapevolezza cosciente, alla capacità di non perdere un solo istante dei sorrisi, degli abbracci, perfino delle sensazioni sgradevoli, delle ombre o del gelo che spesso occupano il cuore”. È quanto si legge della sinossi della raccolta di poesie di Andrea De Risio, dal titolo “…E così mi accorsi che la mia anima ancora vibrava…” che è stata presentata oggi all’Aquila dopo il successo del primo evento a Torrevecchia Teatina (Chieti). Sono intervenuti nel capoluogo abruzzese Massimo Pamio, direttore editoriale di Edizioni Mondo Nuovo e il professore Giuliano Corrado, cui si sono aggiunti in platea vari poeti e scrittori. Breve bio dell’autore: “Andrea De Risio (1979), è un giuslavorista, impegnato nel rispetto delle leggi sul lavoro, missione che nel quotidiano persegue, dirigendo l’ufficio legale della struttura statale in cui opera. Ma essendo amante, da sempre, della letteratura italiana, classica e moderna, è anche un appassionato di romanzi e di poesie ed è una persona attenta alle vibrazioni delle anime del mondo, della propria e di quelle che soffrono per amore, e che incontra, sovente, durante la sua quotidianità, nella famiglia, nel lavoro, nelle amicizie, nel sociale, nella vita. E quando Andrea ha l’ispirazione giusta, sa cogliere i sentimenti che nascono dal profondo del cuore, quelli più nascosti, quelli più sofferenti, facendoli affiorare nei versi delle sue poesie”.