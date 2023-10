LIBRI: PREMIO INTERNAZIONALE “ANTONIO DE FARRARIS” ALLA GIORNALISTA E SCRITTRICE AQ

ROMA – Premio d’eccellenza della critica per la giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, al Premio internazionale “Antonio De Farraris”, Città del Galateo. Il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto con il libro “L’Aquila – Le 100 Meraviglie (+1), (Typimedia edizioni), che contiene gli scatti de fotografo di guerra, Fabio Muzzi. La cerimonia si è tenuta ieri, all’hotel Quirinale, a Roma.

Il premio è tra i più importanti del panorama internazionale: è insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e del patrocinio di Camera e Senato, della Regione Lazio e della Regione Puglia.

Il volume, uscito nel 2019, in occasione del decennale del sisma, si apre con l’invito del poeta giapponese Kikuo Takano, corredato dalla foto di Porta Rivera, una dei varchi che si apre lungo le mura storiche della città, a visitare L’Aquila.

Dalle antiche e possenti Mura Urbiche, che circondano il centro storico dell’Aquila, alla maestosa facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, emblema della Perdonanza celestiniana.

Lo sguardo del lettore si posa sul ricco colonnato neoclassico del Palazzo dell’Emiciclo, nel Quarto San Giorgio, e sulla Basilica di San Bernardino, nel Quarto di Santa Maria fino alla scalinata Monumentale per ammirare i bastioni del Castello Cinquecentesco, testimonianza della dominazione spagnola della città. L’Aquila come sintesi perfetta tra memoria e contemporaneità. Lo dimostrano meraviglie come l’Amphisculture, opera di Beverly Pepper, o come il moderno auditorium del Castello, progettato da Renzo Piano.

“Ho avuto il privilegio di raccontare la rinascita dell’Aquila attraverso 100 meraviglie (+1)”, ha dichiarato Pelliccione, “un viaggio emozionale alla scoperta di luoghi identitari, simboli di una città che mostra al mondo la sua grande bellezza. Una chiave di lettura che è valsa al libro il premio della critica”.