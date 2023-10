LIBRO GENERALE VANNACCI, GIOVANI DEM: “CONTRO VALORI UNIVERSALI, SIT-IN A CANOSA SANNITA”

CANOSA SANNITA – “Un libro, ‘Il mondo al contrario’, che si discosta dai valori morali, etici e di civiltà che invece caratterizzano non solo le associazioni promotrici del sit-in, ma che dovrebbero essere valori comuni ed universali, senza essere visti da una parte politica, in modo strumentale, come propaganda ideologica. Il mondo non è al contrario, il mondo è insieme di culture, etnie, indirizzi sessuali ed identità differenti. Questo è il mondo, ci dispiace per Vannacci”.

Così in una nota i Giovani democratici Provincia di Chieti, Collettivo Zona Fucsia, Sinistra per Vasto, Cgil Chieti ed Arci Chieti annunciano che si troveranno a Canosa Sannita (Chieti), il 14 ottobre, alle 17, per un sit-in pacifico di protesta contro la presentazione del libro “Il mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci.

Già comandante della Task Force 45 durante la Guerra in Afghanistan, ha ricoperto i ruoli di comandante del 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, della Brigata paracadutisti “Folgore” e del contingente italiano nella Guerra civile in Iraq.

Il generale ha ottenuto notevole visibilità in seguito alla pubblicazione ad agosto del libro, che, per i contenuti espressi lo ha portato al centro di una considerevole attenzione mediatica, animata da numerose polemiche.

“Già in precedenza le sigle sopra citate avevano espresso il loro deciso allarme per la notorietà concessa al generale attraverso promozioni del suo libro, eventi di presentazioni e comparsate in tv”, concludono i Giovani democratici Provincia di Chieti.