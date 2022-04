LICENZIAMENTI ATR COLONNELLA: QUARESIMALE, “MARIANI DOVE E’ STATO IN QUESTI ANNI?”

TERAMO – “Leggere le parole di oggi del consigliere regionale Sandro Mariani, lasciano intendere che il suo impegno politico è fatto solo di proclami e accuse. Eppure il Mariani è stato per cinque anni in maggioranza e aveva anche il governo nazionale della sua sponda politica. La questione ATR non è sorta ieri, ma si perde nel corso degli anni, fino ad arrivare al fallimento e purtroppo alla perdita del lavoro per alcuni operai”.

Così l’assessore regionale con delega al Lavoro, Pietro Quaresimale, della Lega, replica all’attacco del consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, in merito ai 60 licenziamenti alla Atr di Colonnella.

“Se Mariani, oltre a fare comunicati e ad accusare il politico di turno, si fosse impegnato cinque anni fa, vista la sua bravura e la sua capacità, non avremmo ereditato questa situazione. O forse Mariani per cinque anni non si è occupato minimamente della ATR lasciando che gli operai perdessero il lavoro? Nell’ambito delle competenze della Regione, in questo periodo si è, invece, riusciti a prevedere somme per incentivare la ricollocazione di chi oggi purtroppo non ha più il lavoro. Se questo non basta, invito il consigliere Mariani, dall’alto delle sue strategie politiche, ad individuare soluzioni migliori e, a tal proposito, sono pronto ad accogliere i suoi suggerimenti”, conclude Quaresimale.