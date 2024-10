LICEO DELFICO CHIUSO A TERAMO: L’11 NOVEMBRE SI TORNA A LEZIONE DI MATTINA. CONVITTO NEL MUSP

TERAMO – La prima fase dell’emergenza scolastica a Teramo si concluderà l’11 novembre prossimo, quando i primi liceali del ‘Melchiorre Delfico’ sequestrato torneranno a seguire lezioni mattutine. Lo ha comunicato in conferenza stampa il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo: “I lavori da 1,2 milioni all’Istituto Forti saranno completati in tempo record il 4 novembre, l’11 saranno pronte le aule”.

Al Forti si aggiungeranno le aule ricavate in altri istituti, ma anche quelle che nasceranno nell’ex consorzio agrario. Dice al riguardo D’Angelo: “Sono state superate le perplessità dei vigili del fuoco attraverso dei lavori da effettuare”. Nel frattempo si pensa anche a soluzioni a medio termine. La Provincia sta trattando per l’acquisizione dell’ex Ced della Tercas: “Abbiamo incontrato la proprietà, siamo positivi, saranno necessari importanti lavori di adeguamento. L’obiettivo è aprire 40 classi entro la prima campanella del settembre prossimo” spiega il presidente della Provincia. L’edificio modulare Musp, invece, sarà piazzato nell’area camper dell’Acquaviva e ospiterà i ragazzi del convitto e la mensa. Si stanno valutando altri Musp, ma per creare aule scolastiche, tra parcheggio e palestra San Gabriele. E poi c’è il Delfico. In queste ore la Provincia sta presentando il primo ricorso, quello per Cassazione, contro il sequestro. Mentre si pensa già ai lavori di adeguamento sismico: “Ieri sera abbiamo avuto l’autorizzazione del commissario per la ricostruzione post-sisma, Guido Castelli, a procedere, ora abbiamo 180 giorni per completare la progettazione”.