LICEO PESCARA: GARANTE INFANZIA DE FEBIS, “VICINANZA A RAGAZZI, FONDAMENTALE RETE ISTITUZIONALE”

PESCARA – “Desidero esprimere la mia vicinanza ai ragazzi che questa mattina hanno vissuto momenti di paura e disagio, ad alcuni dei quali è stato necessario prestare cure ospedaliere. Il mio pensiero va in modo particolare a loro, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico che, con lucidità e senso di responsabilità, ha gestito una situazione improvvisa e complessa”.

Così, in una nota, la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Alessandra De Febis.

“Ogni volta che un episodio di questo tipo coinvolge minori e studenti, è fondamentale che la rete istituzionale, sanitaria e scolastica si attivi con tempestività e coordinamento — come avvenuto oggi — per garantire sicurezza, assistenza e supporto. La scuola – aggiunge – deve restare un luogo di serenità, di apprendimento e di crescita, mai di paura. Sarà importante, ora, fare piena chiarezza su quanto accaduto e mettere in campo tutte le azioni necessarie per evitare che simili episodi possano ripetersi. Ora non dobbiamo sottovalutare l’impatto psicologico che eventi come questo possono avere sui più giovani. Accanto alla sicurezza fisica, è importante garantire anche quella emotiva, accompagnando i ragazzi nel ritrovare serenità e fiducia”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento a medici, operatori sanitari, soccorritori, insegnanti e dirigenti scolastici per la professionalità e la prontezza con cui hanno tutelato l’incolumità degli studenti. La cura e la protezione dei bambini e degli adolescenti restano una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni”, conclude De Febis.