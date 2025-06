LICHERI (SI) DOPO LA RIVOLTA NEL CARCERE DI TERAMO: “RIDURRE IL SOVRAFFOLLAMENTO”

TERAMO – “Ridurre il sovraffollamento e prevedere la detenzione in strutture socio-sanitarie idonee per detenuti con tossicodipendenze, problemi psichiatrici e dipendenze”.

Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, interviene dopo le tensioni nel carcere di Castrogno, a Teramo, innescate sabato sera con un inizio di rivolta. “Così come segnalato dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe, da tempo denunciamo che le condizioni di detenzione sono inaccettabili, in carceri sovraffollate: nel carcere di Teramo sono detenuti il 72% in più della capienza massima, sarebbero ora 440 a fronte di 255 possibili, così come mancherebbero in forze 70 unità di polizia penitenziaria. Saremo ripetitivi perché sono anni che solleviamo politicamente il problema dello stato di degrado delle carceri abruzzesi: è urgente pensare a trattamenti in strutture idonee per i detenuti con dipendenze e problemi psichiatrici. E’ una questione di rispetto della dignità e della sicurezza di chi nelle carceri vive e di chi nelle carceri lavora, ma a Marsilio e alla destra abruzzese e nazionale non interessa minimamente”.