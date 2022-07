LIETO FINE PER LORENA GIANCURSIO, ERA A MILANO LA 16ENNE DI GIOIA DEI MARSI SCOMPARSA NEL NULLA

GIOIA DEI MARSI – Lorena Giancursio, la 16enne scomparsa da Gioia dei Marsi (L’Aquila) lo scorso maggio, si è presentata spontaneamente in un commissariato di polizia a Milano.

La ragazza, che a Gioia dei Marsi viveva con i nonni, aveva fatto perdere le sue tracce scomparendo nella notta tra il 27 e il 28 maggio scorsi.

“Le attività ininterrotte di ricerca e indagine condotte dall’Arma dei Carabinieri in coordinazione con la Procura per i Minorenni di L’Aquila e la Procura di Avezzano hanno consentito il favorevole epilogo. Seguiranno dettagli autorizzati dall’autorità giudiziaria”, spiegano i Militari dell’Arma in un comunicato.

