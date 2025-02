“M’ILLUMINO DI MENO”: LEZIONI AL BUIO ALL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila aderisce anche quest’anno all’iniziativa M’illumino di meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar, in programma dal 16 al 21 febbraio. Un’adesione che conta anche sul patrocinio della Rus – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile che ha rivolto agli atenei l’invito a partecipare all’iniziativa. La comunità energetica di M’illumino di meno, infatti, è composta anche da tutte quelle scuole, università, amministrazioni, che aderiranno spegnendo le luci, pedalando, organizzando attività di educazione ambientale, riducendo il consumo energetico.

Le azioni promosse da Univaq per il risparmio energetico prevedono lo spegnimento in maniera simbolica delle illuminazioni di palazzo Camponeschi, sede del rettorato, e dell’edificio Ernesto Pontieri, sede del Dipartimento di Scienze umane. Previste, inoltre, lezioni al buio sul buio, in programma per mercoledì 19 febbraio alle ore 18. Un viaggio affascinante tra storia, scienza e percezione sensoriale al Dipartimento di Scienze Umane.

Coinvolti Mirko Lino, Doriana Legge, Davide Di Battista, Alfonso Forgione, Vincenzo Rizi e Dario Ambrosini. L’iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata del Risparmio energetico, promuovendo la consapevolezza dell’importanza della luce e dell’oscurità nella nostra vita quotidiana. L’incontro prevede il buio totale in sala, perciò sarà possibile accedere fino alle 18.15. All’iniziativa M’Illumino di meno aderiscono, tra gli altri, anche Gssi e l’Inaf – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo.