LILT PESCARA: DOMANI AL PORTO TURISTICO SCREENING SENOLOGICO, DERMATOLOGICO E AUDIOMETRICO

PESCARA – Si chiuderà domani, domenica 23 marzo, al porto turistico di Pescara, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lilt di Pescara – Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Per l’intera giornata i medici della Lilt saranno presenti nella sede del Circolo Nautico per eseguire visite senologiche e dermatologiche, affiancati dalla Maico che invece svolgerà gli screening audiometrici. Alle 11 un momento di confronto con la cittadinanza per promuovere l’importanza del seguire uno stile di vita sano “per evitare di ammalarsi e di eseguire controlli costanti e periodici perché oggi scoprire un tumore nelle sue primissime fasi significa guarire”.

Lo scrive in una nota il presidente della Lilt Pescara, il professor Marco Lombardo. “Purtroppo oggi sui dati inerenti l’oncologia abbiamo tre problematiche: l’emergenza sanitaria perchè già oggi registriamo il 40 per cento di casi in più di diagnosi tardiva di cancro, ancora una conseguenza dei due anni di Covid, ovvero di mancata prevenzione, che significa interventi chirurgici più demolitivi, come nel caso del tumore della mammella, riduzione del numero delle guarigioni, prolungamento delle terapie e incremento della spesa per assistere gli ammalati e per la prevenzione terziaria, ovvero per supportare chi già si è ammalato”.

“In tale ambito la Settimana della Prevenzione è importantissima e siamo a disposizione della popolazione per spiegare ai cittadini che esiste la possibilità di non ammalarsi o di ammalarsi in modo limitato per rendere possibile il reinserimento lavorativo e sociale del paziente e ridurre anche l’impatto psicologico. È possibile non ammalarsi seguendo un corretto stile di vita, praticando attività sportiva e seguendo un’alimentazione sana”.

“La seconda problematica è quella dell’alimentazione nei bambini: il 30-40 per cento dei minori in Abruzzo è in sovrappeso e per questo svilupperà un’infezione cronica che determina malattie oncologiche”.

“E dopo l’emergenza Covid, stiamo vivendo da tre anni anche l’emergenza guerra: la Lilt fa parte del Terzo Settore e la legge 55 impone agli Enti locali, a partire dalla Regione, di co-programmare con noi le attività di prevenzione, sempre attraverso Protocolli d’intesa formali e con una gestione che Asl e Regione devono ancora organizzare completamente”.

“Domani chiuderemo la nostra Settimana della Prevenzione al Porto Turistico dove i tre Circoli velici presenti hanno organizzato una Veleggiata della prevenzione, rinviata a domenica 30 marzo per le condizioni meteo avverse. Si svolgeranno invece regolarmente le visite della Lilt: dalle 9 alle 12.30 ci saranno gli screening senologici con il dottor Marino Nardi, chirurgo dell’Ospedale civile di Pescara; dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 le visite dermatologiche con il professor Feliciani. Per le visite della Lilt sarà richiesto un rimborso di 25 euro a paziente. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 si svolgeranno anche le visite audiometriche della Maico che saranno completamente gratuite”.