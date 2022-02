LINCEI PER LA SCUOLA 2022: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL POLO DELL’AQUILA

L’AQUILA – Annunciate le nuove attività dell’iniziativa “Lincei per la Scuola – Polo dell’Aquila” promosse dall’Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Fondazione Lincei per la Scuola, in collaborazione con il GSSI Gran Sasso Science Institute e l’Università degli Studi dell’Aquila.

Negli scorsi anni centinaia di docenti hanno effettuato l’iscrizione per seguire i corsi che, quest’anno, ruoteranno attorno al tema centrale “COVID 19: Pratica e Scienza”. Il corso rivolto ai docenti di Scuola Secondaria di I grado / Secondaria di II grado prende spunto dalla situazione contingente e analizza i vari aspetti della pandemia. Con l’obiettivo di sensibilizzare i docenti sulle sue origini, legate soprattutto all’agro-industria, e sulle sue conseguenze sociali, il corso cercherà anche di chiarire il ruolo e le difficoltà riscontrate nel mondo della comunicazione scientifica e istituzionale.

Il programma 2022 si svolgerà dal 16 Marzo al 18 Maggio con 7 appuntamenti presso il Gran Sasso Science Institute e l’Università degli Studi dell’Aquila; ogni incontro sarà trasmesso anche in streaming sui canali YouTube del GSSI e dell’Univaq.

COME PARTECIPARE

Effettuando un’unica iscrizione gratuita per tutti gli incontri entro il 9 marzo 2022. Il corso è gratuito e per registrarsi, occorre seguire le seguenti istruzioni:

1) Compilare il modulo on-line https://forms.gle/YSd4VC3H2kBGxRET9 (entro e non oltre il 09/03/2022

2) Dopo il 09.03.22 riceverete un’email di conferma dell’iscrizione e le modalità di partecipazione al corso. I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro e non oltre il 09/03/2022) con il codice: 70022

Numero massimo di corsisti: 100

Chiusura iscrizioni: 9 Marzo 2022

In allegato il calendario degli incontri e il programma completo.

IL PROGETTO

“I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, nato nel 2011 dal Protocollo d’Intesa tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e il Ministero della Pubblica Istruzione, è volto ad aggiornare i docenti italiani e ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di iniziative mirate alla divulgazione della cultura scientifica in Italia, attraverso le materie portanti: Italiano, Matematica, Scienze. L’obiettivo è dare vita a una rete nazionale di Accademie che promuova metodologie innovative di insegnamento della matematica, delle materie scientifiche e delle competenze linguistiche e logico-argomentative, per offrire agli studenti un metodo che sia basato più sulla sperimentazione in classe che sul nozionismo. I 14 poli disseminati sul territorio italiano rappresentano altrettanti centri di ricerca sulla didattica, di formazione per i docenti, di interazione sinergica e continua con scienziati e ricercatori. Le attività sono indirizzate principalmente ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, e si articolano nei tre ambiti disciplinari della Matematica, delle Scienze e dell’Italiano. Ogni polo è affidato a un’istituzione culturale prestigiosa, che fa da supporto culturale e organizzativo, garantendo competenze di alto livello nella progettazione ed esecuzione dei programmi. Il Gran Sasso Science Institute, insieme all’Università dell’Aquila, è coordinatore e organizzatore delle attività per il polo aquilano.

Ulteriori informazioni in merito al progetto sono disponibili sul sito www.linceiscuola.it e sulla pagina Facebook del Polo dell’Aquila