LINEA ADRIATICA: SALVINI AVVIA ITER PER NOMINA ISI COMMISSARIO STRAORDINARIO

ROMA – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi di velocizzazione e potenziamento della linea ferroviaria adriatica.

Come si legge in una nota del Mit, “considerato la rilevanza dell’opera e il coinvolgimento di diverse regioni (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia), il ministro Matteo Salvini ha ritenuto di conferire l’incarico all’amministratore delegato pro tempore di RFI. Una volta perfezionato l’iter di nomina, che prevede l’acquisizione del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’ingegner Aldo Isi, attuale Ad di RFI, potrà avviare tutte le attività per la realizzazione degli interventi previsti sulla linea adriatica, coerentemente con le risorse disponibili”.