LINEA BIANCA, PUNTATA A PESCOCOSTANZO CON LO CHEF WILLIAM ZONFA PROTAGONISTA

L’AQUILA – Lo chef William Zonfa protagonista nella puntata di Linea Bianca, in onda sabato 5 febbraio, alle 11.15, su Raiuno, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

Ossini incontra lo chef Zonfa, “Vecchia conoscenza” della scuola alberghiera di Roccaraso, e ne nasce una dimostrazione della cucina tradizionale abruzzese in diretta nazionale in una baita montana a Pescocostanzo.

Lo chef ha realizzato per le telecamere di Raiuno:

BRODO DI FIORDILATTE ALLO ZAFFERANO CON BON BON DI VERDURE

“Prodotti che legano la mia terra natale a questo stupendo comprensorio”, ha detto Zonfa. “Lo zafferano dell’Aquila dop, l’oro rosso che rende celebre la nostra terra in tutto il mondo. Il fiordilatte realizzato con il latte dei pascoli d’altura di Pescocostanzo, che racchiude in se gli aromi di montagna e della tradizione pastorale abruzzese. Due prodotti straordinari da raccontare agli italiani, in patria e all’estero”.

La rivisitazione della tradizione sta nei BON BON che, simili a tortelli e tondeggianti come delle biglie, non sono stati realizzati con la tradizionale pasta all’uovo, ma con la massa filata della mozzarella calda.

Un piatto leggero, sostenibile e completamente vegetariano.

“Sono davvero onorato di poter raccontare le eccellenze d’Abruzzo, in luogo come Roccaraso, che è stato anche la mia scuola e terra di formazione”, continua Zonfa. “Ringrazio la prestigiosa trasmissione per avermi scelto e dato la possibilità di contribuire alla valorizzazione di questi bellissimi Borghi che hanno fatto parte della mia crescita, sia come uomo sia come cuoco”.