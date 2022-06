LINEA FERROVIARIA AVEZZANO-ROCCASECCA: CANTIERI APERTI DURANTE L’ESTATE

AVEZZANO – Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) operativi durante l’estate sulla linea ferroviaria Avezzano – Roccasecca.

Due le principali tipologie degli interventi che RFI ha previsto: da un lato le attività propedeutiche (posa delle canalizzazioni lungo i binari e attività funzionali ai sistemi tecnologici) all’attrezzaggio dell’intera linea con l’innovativo sistema ERTMS*(European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni e dei sistemi ad esso correlati; dall’altro importanti attività di manutenzione su tutta la linea – manutenzione straordinaria alla travata metallica sita al km 64+006 (tra Capistrello e Civitella Roveto) e al cavalcaferrovia al km 56+926 (tra Civita D’Antino e Civitella Roveto), oltre ad interventi nella galleria “Rampucci” e a verifiche generali a 2 viadotti e a 13 ponti.

Investimento complessivo di circa 6 milioni di euro.

Per poter eseguire i lavori, la circolazione ferroviaria sulla linea Avezzano – Roccasecca sarà interrotta dalle 23 di sabato 11 giugno alle 23,30 di domenica 11 settembre e i treni saranno sostituiti con autobus.

La circolazione dei treni riprenderà regolarmente lunedì 12 settembre.

Gli orari dei bus sostitutivi sono consultabili su fsnews.it, su trenitalia.com e nell’orario ufficiale.

I lavori sono effettuati nei mesi estivi per contenere al minimo i disagi ai pendolari che, in questo periodo, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilità per studio o lavoro.