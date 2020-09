LINEA VERDE: PESCARA E L’ABRUZZO PROTAGONISTI SU RAI 1 NEL SEGNO DI D’ANNUNZIO

PESCARA – “Settembre andiamo, è tempo di ammirare”. Pescara e l’Abruzzo sugli schermi di Rai1 domenica 27 settembre alle ore 12.20 per una puntata di “Linea Verde”.

La popolare e seguitissima trasmissione con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ha acceso i riflettori della Rai durante la «Festa della rivoluzione» dedicata a Gabriele d’Annunzio nel centenario dell’Impresa di Fiume e della Carta del Carnaro – manifestazione voluta dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri d’intesa col sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci – in un viaggio dal «tratturo antico al piano» proprio nel segno del Vate, rivelando a un vasto pubblico le caratteristiche e le numerose bellezze della città che ha dato i natali al poeta e la regione che ha cantato e fatto conoscere nelle sue opere.

A fare da anfitrione, lo scrittore, storico e presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, a Pescara ormai di casa.

“Dopo i servizi in nazionale sul Tg2 firmati da Daniela Bisogni – così il sindaco Masci – e i numerosi servizi sulle pagine culturali dei più importanti quotidiani italiani, il focus di “Linea Verde” può allargare la platea raccontando nel segno di d’Annunzio ciò che siamo, ciò di cui abbiamo conservato le vestigia e tutte le nostre potenzialità dal punto di vista paesaggistico, turistico, architettonico e, appunto culturale, partendo proprio dalla città del Vate e di Flaiano”.

Le telecamere della Rai, in un ideale viaggio nel mondo poetico e di vita dannunziano, hanno catturato le immagini del Gran Sasso e della Costa dei Trabocchi, dei pastori sulle vie della transumanza, dei profumi e dei sapori dell’enogastronomia evocati dalle pagine di d’Annunzio e rievocati dall’inviato Peppone Calabrese, toccando anche le località di Anversa degli Abruzzi, Sulmona, San Vito. L’Unesco ha già riconosciuto la transumanza come patrimonio immateriale dell’umanità, ed altrettanto è stato chiesto di fare con i luoghi dei pastori come eredità storica del mondo, secondo un progetto multiregionale con a capo proprio la Regione Abruzzo.

