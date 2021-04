LINEE GUIDA TURISMO: DISTANZA TRA OMBRELLONI, SI’ A SPORT INDIVIDUALI IN SPIAGGIA

ROMA – Favorire in spiaggia l’ampliamento di zone d’ombra per prevenire assembramenti. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni garantendo una superficie di almeno 10 mq per ognuno, indipendentemente dalle modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Lo prevedono le linee guida delle Regioni, che hanno aggiornato il documento coi protocolli che riguardano le attività turistiche.

Tra le altre misure: consentire gli sport individuali in spiaggia, come ad esempio quello con i racchettoni, o in acqua, come il surf. Per gli sport di squadra come il beach volley bisognerà rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.