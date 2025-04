“L’INFLUENCER”: MATTEO RENZI A ORTONA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO

ORTONA – L’ex presidente del Consiglio, leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Ortona (Chieti) per presentare il suo ultimo libro “L’influencer”.

L’appuntamento è per domani, lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso il Teatro Vittoria.

“Un’ occasione per incrociare riflessioni nazionali con quanto accade in Abruzzo ed a Ortona. C’è un filo comune che da Roma arriva fino a noi, ed è la finzione al governo”, spiega in una nota il presidente regionale di Italia Viva ,Camillo D’Alessandro.

“Con i giovani di Italia Viva di Ortona Francesco Gatto e Francesco Bando e il candidato a sindaco della coalizione Ilario Cocciola, vogliamo favorire attorno a questo appuntamento una riflessione pubblica, con le nostre idee, che entri nel merito di ciò che sta accadendo realmente: industria ferma, tasse, implosione del sistema sanitario regionale, fuga dei giovani”, conclude.