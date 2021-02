LIONS CLUB L’AQUILA E AFM LANCIANO LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI

L’AQUILA – Il Lions Club L’Aquila da sempre al fianco di chi ha bisogno, questa volta si è unito all’Afm L’Aquila per promuovere un’iniziativa importante quale la raccolta degli occhiali usati.

120 milioni di persone nel mondo soffrono per difetti alla vista correggibili semplicemente grazie a un paio di occhiali, ma sono milioni quelli che non possono permetterseli. Per rispondere a queste necessità i Lions sono da 17 anni impegnati attraverso l’opera del Centro Italiano Lions per la raccolta e il riuso degli occhiali usati a migliorare la qualità della vita di bambini ed adulti a basso reddito in Italia e nel resto del mondo che hanno difficoltà economiche.

“Un gesto che non rappresenta un costo per chi dona e aiuta chi lo riceve a recuperare la vista e spesso l’autonomia” ha dichiarato Francesca Ramicone, il vice governatore del distretto Lions 108A.

“La raccolta occhiali usati ha le finalità di donare una nuova vita al vecchio occhiale e di dare la possibilità di tornare a vedere a chi purtroppo non può permetterselo”, ha precisato Rocco Totaro, II vice presidente del Lions Club L’Aquila.

“L’Afm ha una forte vocazione sociale e un radicamento nel tessuto della nostra comunità. Proprio per questo siamo aperti a collaborazioni e iniziative che incarnano i nostri stessi valori: solidarietà, sussidiarietà, attenzione alle fasce più deboli. Anche questa volta ci siamo”, ha aggiunto Alessandra Santangelo, amministratore Unico Afm Spa.

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Afm) ha messo a disposizione le proprie farmacie quali punti di raccolta degli occhiali fino al 31 maggio 2021.

Download in PDF©