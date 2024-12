LIONS CLUB L’AQUILA, GRANDE SUCCESSO PER LA SERATA A SOSTEGNO ASSOCIAZIONE AUTISMO ABRUZZO ONLUS

L’AQUILA – Una serata emozionante all’insegna di inclusione, amore e solidarietà ha animato ieri sera il Teatro dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila.

Lo “Spettacolo di Natale”, organizzato dal Lions Club L’Aquila – si legge in un comunicato – ha raccolto fondi per sostenere le attività dell’Associazione Autismo Abruzzo Onlus di L’Aquila attirando un pubblico numeroso e caloroso.

Il presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani, ha aperto l’evento con parole di accoglienza e gratitudine: “Questa serata è un’occasione per celebrare il Natale e la famiglia con uno spirito di condivisione e solidarietà. Attraverso la musica e la danza, vogliamo trasmettere messaggi universali e dare sostegno a chi vive con disturbi dello spettro autistico, migliorando la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie”.

IL COMUNICATO COMPLETO

Il presidente ha sottolineato l’importanza di due parole chiave: inclusione e amore. “Inclusione è un valore di civiltà, un imperativo morale che deve essere elaborato nelle coscienze di ciascuno purché la diversità sia una risorsa e non un ostacolo. Come l’arcobaleno che ci incanta con i suoi colori uniti in un unico fascio di luce, anche noi dobbiamo abbracciare le diversità con rispetto e comprensione. L’amore, d’altro canto, è la sola chiave che consente di entrare in contatto con le persone autistiche, per comprenderle e apprezzarne l’unicità e il valore”.

La serata ha visto esibizioni straordinarie di musica e danza, grazie al talento degli artisti della Scuola di musica Icarus e della Scuola di danza Paq Center di L’Aquila. Un caloroso ringraziamento è stato rivolto all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila per l’ospitalità e al Comune dell’Aquila per il contributo alle spese di allestimento.

Tra i momenti più toccanti, l’intervento di Dario Verzulli, presidente dell’Associazione Autismo Abruzzo Onlus di L’Aquila che ha ringraziato il Lions Club e il pubblico per il sostegno: “Ogni contributo ci permette di continuare a lavorare per migliorare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. Insieme possiamo fare la differenza”.

Presenti anche le istituzioni locali, con i saluti del consigliere comunale Laura Cococcetta, che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno concreto del Lions Club verso la comunità.

La raccolta fondi, realizzata attraverso offerte libere, ha già riscosso risultati significativi. “Tutto l’importo sarà devoluto all’Associazione Autismo Abruzzo Onlus—ha precisato Spaziani – e informeremo sui risultati attraverso i nostri canali ufficiali”.

Il Lions Club L’Aquila si conferma ancora una volta una realtà impegnata concretamente a sostegno dei bisogni della comunità, con particolare attenzione alle categorie più fragili.