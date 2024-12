LIONS CLUB L’AQUILA: “GRANDE SUCCESSO PER LO SCREENING GRATUITO SUL DIABETE”

L’AQUILA – “È stata un’iniziativa molto partecipata e siamo estremamente soddisfatti del riscontro ricevuto e del particolare entusiasmo della collettività”.

Così, in una nota, il presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani, al termine della giornata di screening gratuito del diabete, organizzata lo scorso sabato dal Lions Club L’Aquila al Centro Commerciale L’Aquilone.

“L’iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del diabete, ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini interessati a monitorare la propria salute, una eccezionale partecipazione”, viene spiegato in una nota.

“Un ringraziamento speciale va ai medici specializzandi e agli infermieri del reparto di Diabetologia dell’Ospedale San Salvatore per il prezioso supporto, al Comitato dell’Aquila della Croce Rossa Italiana e al Centro Commerciale L’Aquilone per l’ospitalità. Il club conferma con queste iniziative concrete la sua mission sociale al servizio della comunità”, continua Spaziani.

Nel corso della giornata, centinaia di persone hanno avuto la possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti, che includevano la misurazione della glicemia, il calcolo del peso corporeo e dell’indice di massa corporea (BMI), oltre alla misurazione della pressione arteriosa.

“Un’importante opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e sull’adozione di uno stile di vita sano per contrastare una patologia sempre più diffusa, anche tra i giovani, come il diabete”, conclude la nota.