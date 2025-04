LIONS CLUB L’AQUILA: I VINCITORI DEL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”

L’AQUILA – “Grande partecipazione per la cerimonia di premiazione del Concorso ‘Poster per la Pace’ Lions 2024-2025, organizzato dal Lions Club L’Aquila, svoltasi sabato 12 aprile presso il Teatro dell’Accademia Delle Belle Arti”.

Di seguito la nota completa.

Il “Poster per la Pace” è un concorso organizzato in tutto il mondo dal Lions Club International da ormai oltre trent’anni con lo scopo di promuovere tra i giovani uno dei valori più profondi dell’ associazione internazionale: la pace e la comprensione tra i popoli. Per ispirare il mondo tramite l’arte e la creatività viene chiesto ai ragazzi delle scuole medie di immaginare ed esprimere con l’arte la propria visione della pace, di un mondo in cui la solidarietà è infinita e la pace non ha limiti.

Oltre 250 ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado “Dante Alighieri”, “Teofilo Patini”, “Giuseppe Mazzini” di L’Aquila e “Giulio Verne” dell’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito, hanno partecipato al Concorso realizzando altrettanti disegni valutati in base all’originalità, al merito artistico e all’espressione del tema. Hanno animato la premiazione gli alunni delle stesse scuole medie che si sono alternati in un emozionate concerto di talenti accompagnati dai rispettivi insegnanti di mucica. Insieme a loro si sono esibiti anche i ragazzi della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto “Amedeo D’Aosta”.

I vincitori del concorso di quest’anno sono stati:

Primi classificati:

Davide De Sanctis 3D della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”

Greta Paolelli 3E della Scuola Secondaria di I grado “Teofilo Patini”

Bianca Spaziani 1B della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”

Cavallaro Mattia 3B della Scuola secondaria di I grado “Giulio Verne” dell’ Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito

Secondi classificati:

Ginevra Mancinelli 3D della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”

De Finis Antonia 3A della Scuola Secondaria di I grado “Teofilo Patini”

Chiara Mesti 3D della Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”

Claudia Giammaria 3B della Scuola secondaria di I grado “Giulio Verne” dell’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito

Il successo di questa manifestazione è stato possibile grazie al supporto dei Dirigenti Scolastici, la Prof.ssa Antonella Conio dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”, la Prof.ssa Monia Lai dell’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini”, il Prof. Gilberto Marimpietri dell’Istituto Comprensivo Statale “Teofilo Patini” e della Scuola secondaria di I grado plesso “Giulio Verne” dell’Istituto Comprensivo Statale “Comenio” di Scoppito e la Prof.ssa Maria Chiara Marola dell’Istituto Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta”.

Un ringraziamento speciale è rivolto agli Insegnanti di Arte, Prof.ssa Silvia Innocenzi della Scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”, Prof.ssa Daniela Del Re della Scuola secondaria di I grado “Teofilo Patini”, Prof.ssa Carla Santilli della Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini” e la Prof.ssa Marino Filomena della Scuola secondaria di I grado plesso “Giulio Verne” dell’Istituto Comprensivo Statale “Comenio Scoppito” per aver consentito al Lions di veicolare e diffondere il valore della pace e della comprensione tra i popoli attraverso l’immaginazione e la creatività degli alunni.

Da ultimo, non per importanza, un ringraziamento agli Insegnanti di Musica degli alunni che si sono esibiti nel concerto, Prof.ssa Luana De Rubeis dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, i Prof.ri Gianluca Pio, Pierpaolo Di Giandomenico, Alessandro Di Gregorio, Clara Gizzi e Massimo De Nardis dell’Istituto Comprensivo “Teofilo Patini”, i Prof.ri Jolanda Maria Masciovecchio, Fabrizio Di Marco e Nunzio Cleofe dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” e i Prof.ri Paolo Massaro, Sonia Masulli e Massimo Morelli della Scuola secondaria di II grado “Amedeo D’Aosta”, che hanno formato e preparato gli alunni emozionando tutti con le loro esibizioni.