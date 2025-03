LIONS CLUB L’AQUILA: INCLUSIONE PERSONE AUTISTICHE, CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI LOCALI

L’AQUILA – Si è svolto ieri, presso la Sala “Benedetto Croce” del Consiglio Regionale d’Abruzzo, l’incontro organizzato dal Lions Club L’Aquila in collaborazione con l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus.

L’evento, dal titolo Autismo: Nessuno Escluso – Intervenire per Costruire, ha rappresentato un momento di riflessione e confronto con le istituzioni territoriali per promuovere l’inclusione delle persone autistiche.

Ad aprire i lavori è stata la presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Il Lions Club è da sempre impegnato nel servire la comunità e il tema dell’autismo è una sfida che richiede risposte concrete e condivise. Oggi abbiamo dato voce alle esigenze delle persone autistiche e delle loro famiglie e discusso progetti concreti e fondamentali per il loro futuro”.

Ha aggiunto il consigliere comunale Leonardo Scimia, “Vogliamo rispondere alle esigenze delle persone, la politica ha il dovere di farlo. Come Comune ci stiamo dando fare affinché nei processi di ricostruzione ci sia sempre maggiore attenzione a questi temi”.

Nel corso dell’incontro sono emerse proposte significative, come la necessità di un centro residenziale dedicato, che garantisca un’assistenza specializzata anche quando le persone autistiche non potranno più contare sul sostegno familiare.

“È un vuoto che deve essere colmato – ha ribadito il Presidente del Lions Roberta Spaziani – e il nostro obiettivo è sensibilizzare le istituzioni affinché questo diventi una priorità”.

Tra gli interventi, quello di Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo APS Onlus, che ha illustrato le azioni intraprese dall’associazione, e quello dell’Assessore regionale al Sociale, Roberto Santangelo, che ha posto l’attenzione sugli strumenti disponibili per migliorare l’integrazione sociale e su una serie di iniziative messe in campo dalla sua struttura: un capitolo del piano regionale sociale dedicato alle esigenze socio-assistenziali anche residenziali delle persone con disabilità, formazione per i progettisti del sociale attraverso voucher, un corso per l’approccio ai ragazzi diabetici, con la formazione di duecento docenti, una legge per l’istituzione dell’infermiere scolastico, un progetto per l’Università inclusiva.

Significativo anche il contributo della psicologa Rachele Giammario, che ha presentato l’accordo tra Amazon Italia e Autismo Abruzzo APS per l’inserimento lavorativo.

L’incontro ha dato spazio anche alle esperienze di inclusione sociale, come il PCTO Inclusivo con l’Istituto Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” e il Progetto Punto Karma, un laboratorio che ha portato alla creazione del primo giornale prodotto da ragazzi autistici. “Questi progetti dimostrano che le persone autistiche possono esprimere abilità e talenti straordinari se messe nelle giuste condizioni”, ha dichiarato la Spaziani.

ll Lions Club L’Aquila ha inoltre annunciato che, grazie alle donazioni raccolte durante lo Spettacolo di Natale del 20 dicembre 2024, sono stati raccolti 800 euro interamente donati all’Associazione Autismo Abruzzo APS Onlus, a sostegno della rivista L’A – Abruzzo Punto Karma Magazine.