LIONS CLUB L’AQUILA, PASSAGGIO DEL MARTELLETTO: MARISA IANNARELLI SUBENTRA A ROCCO TOTARO

L’AQUILA – “Il compito dei Lions non è solo quello di donare in senso materiale ma si tratta di essere incisivi nella realtà sociale e culturale di cui facciamo parete. I service che il Club intende realizzare, hanno una forte valenza formativa rivolta a diminuire il disagio e le fragilità delle comunità a cui apparteniamo. Il prossimo anno sarà all’insegna della collaborazione, incentrato sulla realizzazione di importanti progetti dedicati alla salute, all’ambiente, alla solidarietà non restando indifferenti alle esigenze della nostra città”.

Queste le parole della neo presidente del Lions Club 108A Marisa Iannarelli, in carica per il prossimo anno, nel corso del passaggio di consegne con Rocco Totaro, in una cerimonia che si è tenuta giovedì 15 giugno presso il ristorante “Casale Signorini” all’Aquila.

Nel corso del passaggio del Martelletto il presidente Totaro ha tracciato il bilancio della proficua attività svolta nel suo anno sociale.

Con Marisa Iannarelli, che entrerà ufficialmente in carica il primo luglio, si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo formato da:

Rocco Totaro (immediato past presidente e coordinatore di Club della Fondazione LCIF), Mario Zordan (1° vicepresidente), Roberta Spaziani ( 2° vicepresidente e tesoriere di Club), Massimiliano Laurini (segretario), Ernesto Venta (presidente Comitato Soci), Davide Porcu (presidente Comitato Service), Angelo Cora (referente “Compagnia Delle Mura”), Riccardo Persio (responsabile comunicazione e marketing), Pierfranco Colangeli (Censore) ed i consiglieri Roberta Spagnoli, Cinzia Raparelli e Massimiliano Venta che si aggiungono a Christian Corrado, Davide Porcu e Luciano Mariani.

Alla conviviale hanno partecipato il governatore distrettuale Francesca Ramicone che ha ufficializzato l’entrata nel Club di un nuovo socio, Danilo Friscioni, e il past governatore Enrico Corsi. Presenti tra le altre autorità Guglielmo Santella in rappresentanza del Comune dell’Aquila, don Carmelo Pagano Le Rose delegato del cardinale Giuseppe Petrocchi e i presidenti degli altri Club aquilani.