LIONS CLUB L’AQUILA: ROCCO TOTARO SUCCEDE A MASSIMILIANO LAURINI ALLA PRESIDENZA

L’AQUILA – Il medico Rocco Totaro è il nuovo presidente del Lions Club L’Aquila.

Succede a Massimiliano Laurini che assume le cariche di Past president e segretario del club. Il passaggio di consegne, con la tradizionale consegna del martelletto, simbolo dell’orgoglio lionistico, è avvenuto oggi nel corso di una breve ma significativa cerimonia che si è svolta all’Arcobaleno, alla presenza, tra gli altri, dell’avvocato Francesca Ramicone che dal 1 luglio assumerà le funzioni di governatore del Distretto 108/A (che comprende Abruzzo, Marche, Romagna e Abruzzo) e del Past president Enrico Corsi.

“Esperienza e nuova linfa – ha detto Laurini -: su questi basi, un anno fa, ho cominciato la mia avventura. Lo abbiamo fatto: in quattro anni sono entrati 32 nuovi soci, non un’infornata, ma una scelta minuziosa su persone già affermate e giovani che saranno parte integrante della ricostruzione morale e materiale dell’Aquila. La strada ormai è tracciata: la commistione tra esperienza e giovani ha dato nuovo vigore al club e questo si è visto anche dai tanti service di quest’anno. Ricordo, ad esempio, la donazione delle poltrone letto al Pronto soccorso pediatrico del San Salvatore, ma anche sfide un po’ più azzardate per un club service, come la giornata con Federico Palmaroli sulla comunicazione o il convegno, che porterò nel cuore, organizzato con l’Agenzia spaziale italiana”.

“E’ un onore e un grande impegno assumere la presidenza – ha detto Totaro -, una responsabilità che condividerò con tutti. Il passaggio del martelletto è un gesto di continuità con ciò che è accaduto prima, nonché la base per le nuove attività. La mia intenzione è seguire e sviluppare queste linee. Realizzeremo una serie di iniziative che rinnoveranno il valore del nostro impegno”.

Nel corso della giornata sono entrati due nuovi soci: il neurochirurgo Alessandro Ricci e la psicologa Cinzia Raparelli.