LIONS CLUB L’AQUILA: UN SUCCESSO SCREENING NELLE SCUOLE DELLE PATOLOGIE AGLI OCCHI

L’AQUILA – Due giorni dedicati alla prevenzione della vista promossi dal Lions Club L’Aquila. Ha riscosso molto successo lo screening dell’ambliopia organizzato dal Lions Club dell’Aquila nei giorni di lunedì 6 e giovedì 9 giugno, rispettivamente nell’istituto comprensivo Comenio a Scoppito e nell’Istituto paritario “Dottrina Cristiana”.

“Le patologie degli occhi sono da sempre tra gli obiettivi principali del Lions Club International», dichiara il Presidente Massimiliano Laurini. «Grazie all’iniziativa sono stati sottoposti a visita 51 bambini tra i 5 e 6 anni in entrambi i plessi scolastici, 26 di questi hanno bisogno di visita oculistica e 5 di visita ortottica. L’Ambliopia, nota anche come “occhio pigro”, va diagnosticata tempestivamente per consentire ai piccoli pazienti, che troppo spesso in assenza di sintomi evidenti non sono consapevoli di esserne affetti, una piena riabilitazione”.

Le visite sono state effettuate dall’oculista Domenico Di Lodovico e dall’ortottista Chiara Tresca; con loro erano presenti il presidente del Lions Club L’Aquila Massimiliano Laurini, il Vice Presidente Rocco Totaro e i soci Riccardo Persio e Davide Porcu.

“L’iniziativa -, come hanno sottolineato gli stessi promotori, – è stata resa possibile grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici Gilberto Marimpietri e suor Daniela Di Bacco e alla collaborazione di genitori e insegnanti”.