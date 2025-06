LIONS L’AQUILA DONA NUOVE TECNOLOGIE PER LA SALA PARTO ALL’OSPEDALE SAN SALVATORE

L’AQUILA – Venerdì 20 giugno 2025 il Lions Club L’Aquila ha compiuto un passo significativo per garantire maggiore sicurezza della mamma e del neonato lungo tutto il percorso nascita.

La donazione del monitor multiparametrico portatile, del valore di 7.600 euro, per la sala parto dell’Ospedale San Salvatore consente di completare il progetto ministeriale “Percorso Nascita Sicuro” avviato dalle professionalità dei reparti di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia, Anestesia e Rianimazione.

Il dispositivo, destinato al reparto di Ginecologia e Ostetricia, è compatibile con le apparecchiature già in uso e progettato per garantire una sorveglianza completa delle gestanti e dei neonati durante le fasi del travaglio e del parto. È in grado di rilevare parametri vitali fondamentali come ECG a 12 derivazioni, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa cruenta e incruenta, ed EtCO2.

Il suo utilizzo è particolarmente prezioso durante l’analgesia in travaglio e in tutte le situazioni ostetriche di urgenza o emergenza, offrendo un supporto indispensabile per la gestione tempestiva di eventi critici o che diventano tali.

La cerimonia ufficiale di consegna si è tenuta nell’aula “Alice Dal Brollo” dell’ospedale San Salvatore, alla presenza di autorità sanitarie, universitarie, dell’amministrazione comunale, dei vertici del Lions Club L’Aquila e dei rappresentanti dei reparti coinvolti.

A portare i saluti istituzionali per la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila è stato il Prof. Franco Marinangeli, Direttore del Dipartimento di Emergenza e della UOC di Anestesia e Rianimazione, che ha evidenziato i risultati ottenuti dal San Salvatore nell’ambito della partoanalgesia: l’epidurale gratuita, attiva 24 ore su 24 dal novembre 2023.

Sono intervenuti la Direttrice del presidio ospedaliero Dott.ssa Giovanna Micolucci, il Direttore della Ginecologia e Ostetricia Dott. Gabriele Iagnemma, la Direttrice del Dipartimento Materno Infantile Dott.ssa Sandra Di Fabio e la Prof.ssa Anna Maria Cimini dell’Università dell’Aquila, il vicesindaco dell’Aquila Avv. Raffaele Daniele molto legato alle iniziative del Lions Club.

L’avvocato Roberta Spaziani, presidente del Lions Club L’Aquila, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando: «Questa iniziativa nasce da un ascolto profondo del territorio e da un dialogo costante con i professionisti della sanità pubblica. Il nostro obiettivo è contribuire in modo concreto alla sicurezza del parto, sostenendo il diritto delle donne a vivere questo momento con maggiore serenità e con il massimo della tutela possibile. È anche un modo per affermare la cultura della prevenzione e dell’umanizzazione del percorso nascita, promuovendo l’adozione di pratiche mediche moderne come l’analgesia peridurale. Il nostro impegno è al fianco delle famiglie aquilane e dei professionisti che operano ogni giorno con dedizione nei reparti ospedalieri. La donazione del Lions Club è stata l’occasione per valorizzare non solo la nuova strumentazione, ma soprattutto il lavoro congiunto e appassionato degli operatori sanitari che ogni giorno contribuiscono a costruire un ospedale sempre più all’avanguardia e vicino alle persone».

Il progetto “Percorso Nascita Sicuro” si inserisce pienamente nel quadro normativo e culturale promosso da decreti ministeriali e accordi Stato-Regioni, che incentivano a livello nazionale una gestione moderna del travaglio e del parto.

A nome del Lions Club L’Aquila la presidente Roberta Spaziani ha rivolto un caloroso ringraziamento alle imprese artigiane aquilane, la cui sensibilità e autentica generosità ha permesso di raggiungere questo significativo obiettivo: Adolfo Bonura e Giusy De Angelis titolari della società Gruppo Futura S.r.l.s., Mario Baglioni della Tecnocalor, Claudio Mastrantonio, Fabio Pezzopane della Tecnocon e Maria Cristina Baglioni.

In particolare ha ringraziato Adolfo Bonura e Giusy De Angelis titolari della società Gruppo Futura S.r.l.s, presenti all’evento, i quali hanno emozionato i partecipanti motivando le ragioni del loro slancio di generosità.