LIONS VASTO ADRIATICA “VITTORIA COLONNA”: SVOLTE DUE ATTIVITA’ BENEFICHE IN OCCASIONE DELLE FESTE

VASTO – L’approssimarsi delle Festività ha consentito ai soci del Lions Club Vasto Adriatica “Vittoria Colonna” di portare a compimento altre due attività di servizio in favore della comunità. Infatti, sabato 21 dicembre, una delegazione del sodalizio vastese si è recata nella chiesa di S. Marco evangelista a Vasto (Chieti) dove è stata accolta dal parroco don Nicola Fioriti. Nelle sue mani i soci del Club hanno consegnato dei pacchi natalizi ed olio d’oliva acquistati per donare un sorriso a chi sta vivendo momenti di bisogno.

‘Questo è lo spirito con il quale negli ultimi quattro anni sociali il Multidistretto Lions Italy ha lanciato la campagna ‘Aggiungi un posto a tavola’, declinabile in varie forme tra cui la donazione di pacchi natalizi scelta dal nostro Club’, ha detto il presidente della Settima Circoscrizione del Distretto 108 A e socio del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Spadaccini recando i saluti della presidente del Club Sandra Di Gregorio e spiegando i service in essere a don Nicola. Il sacerdote dal suo canto ha espresso gratitudine nei confronti del Lions Club per le donazioni e per l’impegno a favore della comunità. Nella stessa occasione è stato consegnato anche il materiale raccolto nell’ambito del service ‘Zaino sospeso’. Si tratta di materiale scolastico, zaini, penne, colori, quaderni e altro, da donare a scolari le cui famiglie attraversano momenti di difficoltà che rendono difficile anche acquistare il necessario per la scuola.

‘Ancora una volta – ha detto a margine la presidente Sandra Di Gregorio – il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha risposto presente alle proposte multidistrettuali dimostrando capacità di lavoro di squadra e vicinanza ai bisogni reali di una comunità nella quale le richieste di aiuto sono sempre crescenti. Lo ha fatto portando a compimento due iniziative realizzate grazie all’impegno dei soci del Club, alle donazioni di cui si ringraziano gli aderenti, alla raccolta di materiale scolastico realizzata dai piccoli dell’asilo nido San Paolo cui va il nostro pensiero affettuoso.’