L’IRA DEL SINDACO DI SCANNO: “GARANTITA PRESENZA DEL MEDICO SU AMBULANZE SOLO 9 GIORNI AL MESE”

SCANNO – “Si continua a privare Scanno di servizi sanitari. Solo per 9 giorni al mese, da sabato 1 aprile, sarà garantita la presenza del medico a bordo dell’ambulanza nel servizio 118 a Scanno, mentre nelle restanti settimane sarà presente solo l’infermiere. Ho appreso questa notizia come un fulmine a ciel sereno e mi sono attivato per cercare di risolvere questa ennesima assurda privazione di servizi sanitari che subisce il territorio. Anziché potenziare l’offerta di assistenza sanitaria medicalizzata, prolungandola a 24 ore, come stiamo chiedendo da anni e come ci aveva rassicurato il direttore generale della Asl1, per poter garantire le emergenze giorno e notte, ci ritroviamo ad alzare la voce di fronte a privazioni”.

Lo dice il Sindaco Giovanni Mastrogiovanni. “La nostra comunità affronta già situazioni di disagio per poter garantire le prestazioni mediche ai cittadini” aggiunge ” basti pensare alle difficoltà per il medico di base, all’assenza di pediatri e di un centro vaccinale per bambini. La sanità è in forte difficoltà in un territorio montano come il nostro, a forte vocazione turistica e distante chilometri dal più vicino presidio ospedaliero”.

“Abbiamo richiesto più volte l’intervento dell’ Assessore regionale alla Sanità per cambiare rotta e ci siamo rivolti anche direttamente al Ministro della Salute, ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Invitiamo il direttore generale della Asl1 a venire a Scanno” conclude il Sindaco “per rendersi conto di persona della grave situazione, con l’auspicio di poter mantenere almeno l’assistenza 118 medicalizzata h24 tutti i giorni del mese. Non ci fermeremo e faremo di tutto a difesa del diritto alla salute della nostra comunità”.