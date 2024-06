LISTE D’ATTESA: IN CORSO INCONTRO TRA MINISTERO DELLA SALUTE E REGIONI

ROMA – È in corso un incontro fra il Ministero della Salute e le Regioni per affrontare la questione delle liste d’attesa, per il quale il governo ha aveva annunciato un provvedimento specifico.

A quanto si apprende, è ancora in corso di definizione il provvedimento che sarà attuato: potrebbe non trattarsi di un decreto, come inizialmente ci si attendeva, ma di un disegno di legge che dovrà quindi passare all’approvazione delle Camere.

Fra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che le misure in questione vengano divise in due provvedimenti distinti: un decreto che affronta alcune questioni e un ddl nel quale vengono invece convogliati gli aspetti più operativi che necessitano di una copertura finanziaria. Il nodo fondamentale rimane comunque la definizione delle risorse.