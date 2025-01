LISTE D’ATTESA: MARSILIO, “IL CORAGGIO DI SCHAEL HA PORTATO RISULTATI POSITIVI PER I CITTADINI”

CHIETI – “Ho spesso sollecitato i direttori delle aziende sanitarie a non aver paura a prendere decisioni che possono sembrare conflittuali nei confronti di alcuni medici in merito all’interruzione delle visite private in intramoenia. L’obiettivo primario era e resta quello di abbattere le liste di attesa e dare risposte concrete ai cittadini che si affidano alla nostra sanità per effettuare esami e visite. È un dato di fatto che quando gli slot messi a disposizione per le visite in convenzione sono poche si arriva a dare appuntamenti a lungo termine, spesso anche oltre l’anno di attesa. Se il dottor Thomas Schael ha ritenuto che su alcune prestazioni diagnostiche ci fosse una sproporzione ha fatto bene a prendere queste decisioni”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“I numeri del lavoro che ha fatto sulle liste di attesa in questi mesi sono imponenti. Con le misure adottate nel Piano di recupero sta rientrando in linea con i tempi fissati dal Ministero per le classi di priorità in quasi tutte le discipline. Per quelle che hanno manifestato criticità ha avuto il coraggio di intervenire sulla libera professione intramoenia e i risultati stanno arrivando”.

“Non ci sono pregiudizi verso il rapporto professionale privato ma va fatto nella giusta proporzione, con l’interesse prioritario verso il servizio pubblico per permettere ai cittadini di accedere alle cure in tempi ragionevoli”, conclude Marsilio.