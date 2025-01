ROMA – I siti web delle Regioni non brillano rispetto all’informazione sulle liste di attesa ed i cittadini si sentono spesso in difficoltà.

Infatti, una Regione su 5 non ha ancora una sezione specifica sul proprio sito dedicata alle liste di attesa e sette su dieci non forniscono informazioni sui percorsi di tutela per il cittadino.

È quanto emerge dal ‘Monitoraggio della presenza sui siti web di Regioni e Aziende Sanitarie di sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa’, pubblicato online dal Ministero della Salute.

Rispetto alla situazione al 31 dicembre 2022 rilevata col precedente monitoraggio, tuttavia, precisa il ministero nel documento, “si osserva una maggiore presenza di informazioni dettagliate, relative per esempio ai percorsi di tutela e alle modalità di prenotazione di visite e prestazioni ambulatoriali”. Ma ancora non basta.

Il Monitoraggio, come previsto dal vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, ha l’intento di verificare se nelle sezioni che le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie dedicano ai tempi e alle liste di attesa, siano presenti le informazioni basilari fruibili per i cittadini nonché i dati e i risultati dei monitoraggi previsti.