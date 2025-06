L’ISTITUTO ITALIANO DELLA CULTURA A MADRID CELEBRA L’ABRUZZO: OMAGGIO IN MUSICA A TOSTI E D’ANNUNZIO

MADRID – Entra nel vivo “Radici e Rotte”, il programma di eventi che per sei mesi vedrà l’Abruzzo protagonista a Madrid, organizzato in partnership istituzionale con l’Ambasciata d’Italia in Spagna e Casa Abruzzo.

Ieri sera, viene riferito in una nota dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale, pienone all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, dove circa 200 spettatori, alla presenza dell’ambasciatore, Giuseppe Buccino Grimaldi, del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, del vicepresidente di Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, hanno applaudito il soprano Anastasia Fyssa, il tenore Nunzio Fazzini e il pianista, Roberto Rupo.

Sulle musiche di Francesco Paolo Tosti e parole di Gabriele d’Annunzio, gli artisti si sono esibiti in una scaletta di 15 pezzi con bis finale di “Vucchella”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tostiano; il presidente Remo Di Martino ha introdotto la serata, descrivendo i luoghi d’Abruzzo che hanno caratterizzato l’esperienza artistica e umana di Tosti. Per l’associazione “Casa Abruzzo” è intervenuto il presidente, Maurizio Di Ubaldo.

Oggi, in attesa della Festa della repubblica celebrata domani, la delegazione istituzionale in missione a Madrid sarà guidata alla scoperta dei luoghi caratteristici del Capoluogo spagnolo.

Secondo il protocollo stabilito dall’Ambasciata e da Casa Abruzzo in Spagna, saranno previste visite ai principali musei, al Parco del Retiro e allo storico stadio Santiago Bernabeu.