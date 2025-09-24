L’ISWEB AVEZZANO RUGBY ANNUNCIA TRE NUOVI RINFORZI PER LA STAGIONE 2025-2026

AVEZZANO – Dopo gli annunci delle scorse settimane, che hanno già acceso l’entusiasmo dell’ambiente giallonero, l’Isweb Avezzano Rugby mette a segno altri tre colpi di mercato in vista della stagione 2025/2026.

La società marsicana – si legge in una nota – è lieta di ufficializzare l’arrivo di tre giocatori che andranno a rinforzare il pacchetto di mischia, confermando la volontà del club di presentarsi ai nastri di partenza con una rosa giovane ma, soprattutto, competitiva e profonda.

Il primo innesto è Ruan Mey, tallonatore classe 2001, che approda ad Avezzano dopo l’esperienza con Colorno e, nell’ultima stagione, con Pesaro in Serie A2. Con i suoi 187 cm per 95 kg, Mey porta in dote fisicità e dinamismo, qualità fondamentali nel ruolo di tallonatore.

Da Lisbona arriva invece Benedict Grant, ex Mogliano, terza centro di grande esperienza e solidità. Nato nel 1996, alto 187 cm per 100 kg, Grant garantirà potenza e presenza costante nei punti d’incontro, mettendo a disposizione del gruppo la sua conoscenza del campionato italiano di alto livello.

Chiude il tris di nuovi arrivi Danilo Di Giacomo, pilone classe 2000, proveniente dalla Primavera Rugby Roma. Con i suoi 183 cm per 98 kg, Di Giacomo è un profilo giovane ma già pronto a dare il proprio contributo in mischia chiusa, arricchendo il reparto degli avanti con freschezza e determinazione.

“Questi innesti – dichiara il presidente Alessandro Seritti – rappresentano un ulteriore passo avanti nella costruzione di una squadra solida che guarda al futuro. Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora sul mercato: l’arrivo di Mey, Grant e Di Giacomo completa un quadro che ci permette di affrontare la prossima stagione con rinnovata fiducia e con la consapevolezza di poter competere al meglio. La rosa 2025/2026 è completa, ed ora non resta che attendere il campo, che, come sempre, sarà il vero giudice del nostro impegno”.