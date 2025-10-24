L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A PARABIAGO: “ENTUSIASMO E ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA”

AVEZZANO – Dopo la bella vittoria ottenuta all’esordio in campionato, l’Isweb Avezzano Rugby è pronta a tornare in campo: questa domenica i gialloneri saranno impegnati in trasferta a Parabiago, per una sfida che si preannuncia intensa e di alto livello contro uno dei top club del girone.

Così, in una nota, il capitano dell’Avezzano, Dario Basha, alla vigilia del match: “Andiamo ad affrontare la squadra da battere, compatta e completa in tutti i reparti. Cercheremo di migliorare quegli aspetti che ci sono mancati domenica contro il Settimo Torinese, in particolare il lavoro di mischia, che sarà fondamentale nei prossimi ottanta minuti. Se la mischia chiusa funziona, i trequarti possono giocarsela con serenità. Contro di loro ogni minimo errore ci potrà costare caro, ecco perché l’attenzione dovrà essere altissima. Come gruppo stiamo lavorando bene: siamo coesi e fisicamente pronti. Tutti i ragazzi hanno entusiasmo e tengono davvero alla maglia. Nessuno si tira indietro, ogni allenamento è affrontato con impegno e determinazione. Sono molto contento di questo gruppo in cui ognuno vuole dire la propria e tutti mettono il massimo”.

“L’Isweb Avezzano Rugby, forte della fiducia e dell’unità costruita nel lavoro settimanale, è dunque pronta ad affrontare la difficile sfida di Parabiago con la grinta e la compattezza che da sempre contraddistinguono i colori gialloneri”, conclude la nota