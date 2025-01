L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA CON LA CAPITOLINA. DEL VECCHIO, “A ROMA PER VINCERE”

AVEZZANO – Archiviata la bella vittoria di domenica in casa contro il Biella, l’Isweb Avezzano Rugby è tornato in campo per preparare la sfida di domenica 2 febbraio contro la Capitolina, a Roma. Un match tra due squadre in piena lotta per uscire dalla parte bassa della classifica e che, per questo, avrà un sapore speciale. Non una partita decisiva, però, dal momento che siamo solo alla seconda del girone di ritorno e di gare a disposizione ce ne sono molte altre. I gialloneri guidati dall’head coach Pierpaolo Rotilio scenderanno in campo agguerriti e determinati a replicare la bella prestazione di pochi giorni fa per portare a casa una vittoria.

Così Simone Del Vecchio, terza linea giallonera: “Vincere la partita di domenica è stata una grandissima soddisfazione, grazie al tanto lavoro svolto e al grande cuore messo in campo. Fin da dentro gli spogliatoi si percepiva la voglia di conquistarla. Dopo un periodo con alcune complicazioni, siamo riusciti a dimostrare ciò che possiamo fare e chi siamo. Sono molto contento di questa vittoria perché ci ha permesso di acquisire convinzione e più autostima. Ora però si pensa già alla prossima, fuori casa e ospiti di un campo non facile. Andremo a Roma per fare risultato, conosciamo il nostro valore e non ci tireremo indietro. Siamo determinati”.