L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL BIELLA NELLA PRIMA GARA DEL GIRONE DI RITORNO

AVEZZANO – Questa domenica, alle 14.30 allo stadio “A.Trombetta” del capoluogo marsicano, l’Isweb Avezzano Rugby ospiterà il Biella Rugby in occasione della prima gara del girono di ritorno.

Un match nel quale il quindici guidato dall’head coach Pierpaolo Rotilio dovrà mettere in campo una prestazione di carattere e orgoglio contro un team assiepato ai piani alti della classifica.

Durante la settimana i ragazzi si sono allenati con grande grinta e concentrazione, ben determinati a ottenere un risultato utile per proseguire la marcia in campionato.

“Dopo un girone di andata dove, in termini di punti, sicuramente abbiamo raccolto meno di quanto visto in campo, domenica inizierà il ritorno, nove partite fondamentali per raggiungere l’obiettivo stagionale, la permanenza in questo girone – dichiara in una nota Alessandro Seritti, presidente dell’Isweb Avezzano Rugby – mi aspetto una forte reazione da parte di ogni singolo atleta, questa maglia e questi colori meritano il giusto rispetto. Resto convinto della qualità di questo gruppo squadra che, allo stato attuale, non ha ancora espresso tutta la propria potenzialità. Chiedo anche a tutti i nostri appassionati tifosi di esserci vicino, il loro calore ed il loro incitamento sono fondamentali”.

Così l’allenatore dei trequarti, Roberto Quartaroli: “Siamo concentrati su noi stessi e sui nostri aspetti personali e attitudinali, in settimana i ragazzi hanno lavorato bene mettendosi tutti a disposizione dello staff tecnico. Affronteremo una squadra in grande forma e che gioca un buon rugby, a noi interessa ritrovare la nostra identità e il nostro gioco. Siamo focalizzati sul mettere un mattoncino in più rispetto alle ultime uscite”.