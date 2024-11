L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL RUGBY PAESE: OBIETTIVO PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

AVEZZANO – Domenica, alle 14.30 allo stadio “A.Trombetta” di Avezzano, l’Isweb Avezzano Rugby ospiterà il Rugby Paese, squadra veneta attualmente prima in classifica.

Anche se l’inizio di questo campionato non è stato dei migliori, fiducia e consapevolezza nei propri mezzi non mancano alla squadra giallonera che, ogni giorno, si allena con grande intensità e determinazione.

“Nonostante le tre sconfitte siamo consapevoli dei nostri punti di forza – spiega la terza linea Alessio Ponzi – abbiamo fiducia in noi stessi e stiamo cercando di migliorare quello che è emerso in queste gare. Stiamo lavorando per tenere alta l’attenzione nella fase finale della partita e contro Paese sarà una prova del nove per vedere a che punto siamo e raccogliere i frutti che meritiamo”.

Così Alessandro Seritti, presidente dell’Isweb Avezzano Rugby: “Da diversi anni collezioniamo più vittorie che sconfitte e questo inizio di stagione, con tre battute d’arresto consecutive, non deve farci demotivare. Come società siamo convinti delle potenzialità della squadra e dello staff tecnico. Ci vorrà del tempo per metabolizzare la nuova serie, molto competitiva ed equilibrata, come dimostrato dai risultati delle precedenti giornate. Abbiamo bisogno di rodare meglio i meccanismi dell’intero collettivo che, rispetto all’ultima stagione, presenta tanti nuovi elementi. Ma abbiamo piena fiducia in tutti loro. Sappiamo tutti quanto il pubblico nel rugby sia importante, ed è per questo che mi rivolgo ai nostri sostenitori per chiedere loro di tifare più che mai i nostri colori. Ci vediamo allo stadio”.