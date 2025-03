L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA LA CADETTA DEL PETRARCA PADOVA: “RIEMPIAMO LO STADIO”

AVEZZANO – “Riempiamo lo stadio, insieme per vincere”: con queste parole società e giocatori dell’Isweb Avezzano Rugby chiamano a raccolta il pubblico in vista della partita di domenica contro la squadra cadetta del Petrarca Padova. Un match importante e certamente affascinante, il cui fischio d’inizio è previsto alle 14.30.

Queste le parole del presidente giallonero, Alessandro Seritti: “È con grande orgoglio sportivo che domenica accoglieremo la squadra cadetta del Petrarca Padova ad Avezzano. Non succede tutti tutti i giorni veder arrivare in terra marsa la società più titolata d’Italia con quasi ottanta anni di storia e quindici scudetti vinti. Probabilmente in tanti non si rendono ancora conto del campionato di alto livello che stiamo disputando e di quali piazze, rugbisticamente ed economicamente più avanti di noi, affrontiamo ogni settimana. Dopo tre sconfitte consecutive mi aspetto, da parte dei ragazzi, una risposta di carattere ed un forte attaccamento ai colori sociali. Conto anche su una importante presenza di pubblico sugli spalti, può dare quella spinta fondamentale a superare la linea di meta”.

Così Lorenzo Mammone, avanti giallonero: “Mancano altre cinque partite alla fine del campionato e i punti in palio sono ancora molti. Siamo consapevoli del valore della sfida, ma posso garantire che scenderemo in campo determinati, pronti a dare battaglia e, soprattutto, intenzionati a ottenere una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione. Questa squadra ce la sta mettendo tutta, sappiamo di dover aggiustare l’organizzazione difensiva su cui stiamo lavorando ma la speranza è anche quella di riuscire a voltare ogni partita sui nostri punti forti, dimostrare a noi stessi e al nostro pubblico che siamo di questo livello è quello che più ci interessa. Sarebbe bello vedere uno stadio colorato e pronto a sostenerci per tutti gli ottanta minuti di gioco!”.