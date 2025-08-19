L’ISWEB AVEZZANO RUGBY SVELA I NUOVI ACQUISTI: JOUBERT, SILLA, TEODORI E BARTOLINI IN GIALLONERO

AVEZZANO – L’Isweb Avezzano Rugby cala il poker e annuncia quattro nuovi arrivi: il mediano d’apertura sudafricano con passaporto italiano Matt Joubert (classe 2004) proveniente dal Rugby Vicenza, il pilone marchigiano Jacopo Silla (classe 2003) proveniente da Colorno, il trequarti ala Davide Teodori (classe 2003) e il mediano di mischia Patrick Bartolini (classe 2003), entrambi in arrivo dal Villa Pamphili.

Quattro giovani di prospettiva – si legge in una nota -, ma già con esperienze importanti alle spalle, che rappresentano al meglio la linea scelta dalla società giallonera: investire su talenti capaci di crescere e affermarsi in un contesto competitivo, contribuendo fin da subito a innalzare il livello tecnico della squadra.

“Abbiamo voluto puntare su ragazzi che, pur essendo molto giovani, hanno già dimostrato di avere qualità tecniche e caratteriali di rilievo – sottolinea la dirigenza dell’Isweb Avezzano Rugby – La nostra filosofia è chiara: credere nel futuro e costruire un gruppo che possa consolidarsi nel tempo. È un investimento sportivo e umano, perché siamo convinti che questi profili abbiano il potenziale per diventare punti di riferimento del club e del rugby italiano”.

Con il loro arrivo, l’Isweb Avezzano Rugby conferma la volontà di rafforzare il proprio percorso di crescita, mantenendo come caposaldo la valorizzazione dei giovani. Una scelta coraggiosa e coerente con la missione della società abruzzese che ringrazia i club di provenienza dei giocatori per aver permesso loro di unirsi a questo progetto. Il club punta, quindi, a raggiungere risultati sportivi e sviluppare nuovi talenti, dando continuità a un percorso che guarda lontano.